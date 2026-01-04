اغتشاشگر مسلح در شهرستان دزفول به دام پلیس افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرمانده انتظامی دزفول گفت: برابر گزارش‌های مردمی فرد مسلحی که در نظر داشت در سطح این شهرستان از اعتراضات مردمی سوء استفاده و مسلحانه آشوب و اغتشاش به پا کند، دستگیر شد.

سرهنگ احسان بردیا افزود: اغتشاشگر مسلح به محض رویت ماموران به سمت آنها تیراندازی کرده که سرانجام در آتش متقابل پلیس از ناحیه پا زمین گیر و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

وی با اشاره به کشف سلاح و فشنگ‌های مربوطه اظهارکرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و این فرماندهی با برهم زنندگان امنیت عمومی با اقتدار و برابر با قانون برخورد می‌کند.

صداوسیما