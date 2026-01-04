لحظاتی سرشار از آرامش، معنویت و شور و شوق جوانان مؤمن که با حضور خود، حال و هوای رمضان را در شهر دوچندان کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در این ویدئو می‌توانید از نزدیک شاهد فضای گرم و صمیمی دانش‌آموزان در مسجد باشید: از دعا‌های جمعی و انس با قرآن گرفته تا حضور پرانرژی در برنامه‌های معنوی و فرهنگی. این تجربه نه تنها فرصتی برای رشد معنوی آنان است، بلکه تصویری زیبا از همدلی، عشق به خدا و نشاط جوانی را به نمایش می‌گذارد.

 اعتکاف دانش‌آموزی فرصتی است برای تقویت ایمان، تعمیق معنویت و ایجاد خاطراتی ماندگار که هر ساله با شور و شوق بیشتری برگزار می‌شود. حضور جوانان در چنین فضایی، یادآور اهمیت پیوند نسل نوجوان و جوان با آموزه‌های دینی و فرهنگی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: اعتکاف ، لرستان
خبرهای مرتبط
مراسم اعتکاف دانش آموزان در مساجد لرستان+تصاویر
اعتکافی از جنس معصومیت و کودکانه با خدا+فیلم
شرکت ۴ هزار نفر از دانش آموزان و فرهنگیان لرستانی در مراسم اعتکاف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگل‌های لرستان بی‌دفاع مانده‌اند؛ استانی با بیشترین جنگل زاگرس، اما کمترین توان حفاظتی
ثبت صحنه‌هایی کم‌نظیر از ارتفاع ۵ متری برف در گردنه گله‌بادوش الیگودرز + فیلم
زنگ خطر برای کارگران لرستان؛ شناسایی ۳۰۰ کارگاه بدون پرداخت حق بیمه
حال و هوای معنوی اعتکاف دانش‌آموزی در مساجد خرم‌آباد + فیلم
آخرین اخبار
حال و هوای معنوی اعتکاف دانش‌آموزی در مساجد خرم‌آباد + فیلم
ثبت صحنه‌هایی کم‌نظیر از ارتفاع ۵ متری برف در گردنه گله‌بادوش الیگودرز + فیلم
زنگ خطر برای کارگران لرستان؛ شناسایی ۳۰۰ کارگاه بدون پرداخت حق بیمه
جنگل‌های لرستان بی‌دفاع مانده‌اند؛ استانی با بیشترین جنگل زاگرس، اما کمترین توان حفاظتی