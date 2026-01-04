باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در این ویدئو میتوانید از نزدیک شاهد فضای گرم و صمیمی دانشآموزان در مسجد باشید: از دعاهای جمعی و انس با قرآن گرفته تا حضور پرانرژی در برنامههای معنوی و فرهنگی. این تجربه نه تنها فرصتی برای رشد معنوی آنان است، بلکه تصویری زیبا از همدلی، عشق به خدا و نشاط جوانی را به نمایش میگذارد.
اعتکاف دانشآموزی فرصتی است برای تقویت ایمان، تعمیق معنویت و ایجاد خاطراتی ماندگار که هر ساله با شور و شوق بیشتری برگزار میشود. حضور جوانان در چنین فضایی، یادآور اهمیت پیوند نسل نوجوان و جوان با آموزههای دینی و فرهنگی است.