باشگاه خبرنگاران جوان - حسن معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در نامه‌ای رسمی، خواستار برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ واحد‌های دانشگاهی استان تهران به‌صورت مجازی شد.

در این نامه که به امضای حسن عیوض‌زاده رسیده است، با اشاره به آغاز امتحانات از ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی از جمله انتقال اطلاعات آموزشی به سامانه وادانا، ایجاد آزمون‌ها و تأمین پهنای باند و سرور تأکید شده است.

این موضوع برای اطلاع و اقدام لازم به مسئولان و رؤسای واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ابلاغ شده است.

با این حال پس از انتشار این نامه در رسانه‌ها و فضای مجازی، بلافاصله امیر محجوب مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در صفحه شخصی خود این موضوع را تکذیب کرد و نوشت: «لطفاً به شایعات توجه نکنید. در خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی، فردا (ساعت ۱۰:۳۰ صبح) جلسه تصمیم‌گیری برگزار خواهد شد و نتیجه‌ی نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.»

بر این اساس فعلاً نه می‌توان خبر مجازی بودن امتحانات دانشگاه آزاد تهران را نه تأیید و نه تکذیب کرد و باید منتظر نتیجه جلسه فردا صبح ماند.

منبع: مهر