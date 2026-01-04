باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد احمدزاده هافبک تیم فوتبال پرسپولیس پس از سالها حضور در جمع سرخپوشان به صورت توافقی از پرسپولیس جدا شد.
این بازیکن در طول دوران حضور خود در باشگاه پرسپولیس، در ۱۵۹ دیدار رسمی با پیراهن این تیم به میدان رفت و نقش مؤثری در موفقیتهای سرخپوشان ایفا کرد. احمدزاده در این مدت، تجربه کسب ۲ عنوان قهرمانی لیگ برتر و ۱ قهرمانی سوپرجام را در کارنامه خود به ثبت رساند.
باشگاه پرسپولیس ضمن قدردانی از تلاشها، تعهد و زحمات فرشاد احمدزاده در سالهای حضورش، برای او در ادامه مسیر حرفهایاش آرزوی موفقیت دارد.
منبع: سایت باشگاه پرسپولیس