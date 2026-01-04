وزیر دفاع ونزوئلا از آماده‌باش نیرو‌های مسلح این کشور برای مقابله با تحرکات احتمالی آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا می‌گوید بخش بزرگی از تیم امنیتی نیکلاس مادورو در جریان حمله کماندو‌های آمریکایی که منجر به دستگیری او شد، کشته شدند.

با این حال، پادرینو رقم دقیقی از تلفات ارائه نکرد.

او همچنین از اعلام دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور به عنوان «رئیس جمهور موقت» حمایت کرد و گفت که نیرو‌های مسلح در سراسر کشور برای تضمین حاکمیت و «مقابله با تجاوز امپریالیستی» فعال شده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا با انتقاد از «آدم‌ربایی» آمریکا، نیکلاس مادورو را «تنها رئیس جمهور ونزوئلا» خوانده بود.

شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه در این مورد تشکیل جلسه دهد و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که اقدامات ایالات متحده «سابقه خطرناکی» در جهان ایجاد می‌کند.

منبع: الجزیره

