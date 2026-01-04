باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرد مهاجمی که در جریان ناآرامی‌های اخیر شیراز با کپسول آتش‌زا به مأمور پلیس حمله کرده و جان او را به خطر انداخته بود، شناسایی و دستگیر شد.

در این گزارش آمده است: این فرد شب گذشته در بلوار دکتر شریعتی (معالی آباد) با اقدام خطرناک خود باعث سوختگی مأمور پلیس شد، اما با واکنش سریع نیرو‌های انتظامی بازداشت شد.

گفتنی است در بازرسی اولیه از فرد مذکور، یک قبضه سلاح سرد و یک عدد کپسول اطفای حریق که با بنزین پر شده بود، کشف شد.

همچنین او به اقدام خود علیه پلیس و همکاری با آشوبگران اعتراف کرده است.

شایان ذکر است پلیس مصمم است با هرگونه اقدام که آرامش و امنیت عمومی جامعه را تهدید کند برخورد قاطع نماید؛ لذا از مردم و به ویژه جوانان درخواست می‌شود با کنترل هیجانات از تجمع و همراهی با اغتشاشگران بپرهیزند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس