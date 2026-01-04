در پی حمله آمریکا به خاک ونزوئلا، شهر‌های مختلف جهان صحنه تجمعات اعتراضی شد که خواستار احترام به حاکمیت این کشور آمریکای لاتین بودند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امروز مردم در سراسر جهان گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با حمله نظامی واشنگتن به خاک ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور نشان دهند.

تا این لحظه، تصاویر نشان دهنده تظاهرات مردم در آمستردام، پراگ، کراچی، استانبول، آتن، بارسلونا، سائوپائولو، نیویورک و پاریس است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که معترضان در آمستردام، پرچم‌های ونزوئلا را تکان می‌دادند و پلاکارد‌هایی با نوشته‌های «دست خود را از ونزوئلا کوتاه کنید»، «امپریالیسم آمریکایی را متوقف کنید»، «خونریزی برای نفت ممنوع» و «ترامپ تروریست» حمل می‌کردند.

این تجمعات بخشی از یک بازخورد جهانی قوی نسبت به مداخله نظامی است که بسیاری آن را نقض حاکمیت و قوانین بین‌المللی می‌دانند و خواستار راه‌حل‌های صلح‌آمیز و احترام به حقوق ملت‌ها شده‌اند.

تظاهرات در آمستردام

تظاهرات در پراگ

تظاهرات در کراچی

تظاهرات در استانبول

منبع: الجزیره

برچسب ها: تجمعات اعتراضی ، امپریالیسم آمریکا ، ونزوئلا
