باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امروز مردم در سراسر جهان گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با حمله نظامی واشنگتن به خاک ونزوئلا و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور نشان دهند.

تا این لحظه، تصاویر نشان دهنده تظاهرات مردم در آمستردام، پراگ، کراچی، استانبول، آتن، بارسلونا، سائوپائولو، نیویورک و پاریس است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که معترضان در آمستردام، پرچم‌های ونزوئلا را تکان می‌دادند و پلاکارد‌هایی با نوشته‌های «دست خود را از ونزوئلا کوتاه کنید»، «امپریالیسم آمریکایی را متوقف کنید»، «خونریزی برای نفت ممنوع» و «ترامپ تروریست» حمل می‌کردند.

این تجمعات بخشی از یک بازخورد جهانی قوی نسبت به مداخله نظامی است که بسیاری آن را نقض حاکمیت و قوانین بین‌المللی می‌دانند و خواستار راه‌حل‌های صلح‌آمیز و احترام به حقوق ملت‌ها شده‌اند.

منبع: الجزیره