فرمانده انتظامی کل کشور خطاب به والدین گفت: مراقب باشید فرزندانتان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور  گفت: از خانواده‌ها و پدر و مادر‌ها درخواست می‌کنم دقت کنند و مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند.

وی ادامه داد: ممکن است فرزندان شما طعمه کشته‌سازی دشمن باشند. اغتشاش‌گران از هر سلاحی برای کشته‌سازی استفاده می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تعدادی از زخمی‌های تجمعات با چاقو زخمی شده‌اند و تعدادی هم با گلولۀ دست‌ساز کشته شده‌اند و این نشان می‌دهد که این افراد از هیچ‌گونه اقدامی حذر نمی‌کنند برای کشته سازی.

وی افزود: البته تعدادی از این افراد را هم که قصد استفاده از کوکتِل مولوتُف داشتند را دستگیر کرده‌ایم.

منبع: مهر

برچسب ها: سردار رادان ، اغتشاش گران
