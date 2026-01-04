فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم از شناسایی و تخریب یک تله هوبره به طول ۱۰۰ متر در منطقه دشت مسیله خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدرضا عابدی،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: متخلفان با کارگذاری این تله، اقدام به زنده‌گیری هوبره که از پرندگان بسیار ارزشمند بوده و متأسفانه در معرض خطر انقراض قرار دارد، کرده و آن را به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه این پرنده زیبای دشتی و بیابانی، نقش مؤثری در پویایی اکوسیستم دارد، خاطرنشان کرد: صید و زنده‌گیری، شکار، خرید و فروش، حمل و نگهداری هرگونه جانور وحشی، بر اساس قوانین و ضوابط، علاوه بر مجازات حبس، جزای نقدی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.

هوبره پرنده‌ای بزرگ‌جثه از تیره هوبرگان است که بیشتر در دشت‌ها و بیابان‌های باز زندگی می‌کند و توانایی پرواز قوی همراه با راه‌رفتن طولانی روی زمین دارد.

