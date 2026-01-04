باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - طی چند عملیات در استان فارس، پلیس موفق به کشف محموله‌های قاچاق شامل تریاک، سوخت، احشام و تلویزیون و همچنین دستگیری سارقان شد.

کشف ۳۵ کیلو تریاک در داراب

فرمانده انتظامی داراب از کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک خودرو پراید مشکوک شدند و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و راننده به همراه سرنشین دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد صدرایی‌نژاد فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: ماموران این یگان هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و پس از بررسی از آن ۲ هزار لیتر سوخت بدون مجوز از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ صدرایی‌نژاد تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و راننده به مرجع قضای معرفی شد.

کشف احشام ۷ میلیارد ریالی بدون مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از کشف ۶ راس احشام بدون مجوز از نوع گاو به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید عبدالمحمدنازیدوک فرمانده انتظامی رستم بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۶ راس گاو که بدون هرگونه مجوز بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۷ میلیارد ریال برآورد کردند، اضافه کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۹ فقره سرقت در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از دستگیری ۲ سارق و کشف ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح‌اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان سپیدان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: سرانجام با اقدامات شبانه روزی، تحقیقات میدانی و اقدامات فنی، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی ۲ نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به اعتراف متهمان به ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی و منازل، تصریح کرد: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

توقیف سمند شوتی حامل تلویزیون‌های بدون مجوز در آباده

فرمانده انتظامی آباده از توقیف سواری سمند شوتی حامل تعداد ۲ دستگاه تلویزیون بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه نیا فرمانده انتظامی آباده اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی هنگام گشت زنی در محور آزاد راه شاهچراغ به یک خودرو سمند سورن مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از قسمت صندوق عقب خودرو، ۲ دستگاه تلویزیون بدون مجوز و مدارک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه راننده خودرو برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

توقیف نیسان حامل سوخت بدون مجوز در بیضا

فرمانده انتظامی شهرستان بیضا از توقیف یک دستگاه وانت حامل سوخت بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریمی فرمانده انتظامی شهرستان بیضا اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه وانت نیسان مشوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو یک هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی بیضا از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.