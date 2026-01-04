منابع آگاه از ادامه مذاکرات سوریه و رژیم صهیونیستی با محوریت خروج نظامیان اسرائیلی از خاک این کشور خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس به نقل از دو منبع میگوید که مقامات ارشد سوریه و رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در پاریس، پایتخت فرانسه برای از سرگیری مذاکرات درباره یک توافق امنیتی جدید، دیدار خواهند کرد.
گفته شده تام باراک، فرستاده کاخ سفید در سوریه نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت و آن را میانجیگری میکند.
انتظار میرود این مذاکرات طی دو روز برگزار شود و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در مقابل گروه جدیدی از مذاکرهکنندگان صهیونیست شرکت خواهد کرد.
همچنین انتظار میرود رومن گافمن، مشاور نظامی نتانیاهو که برای ریاست موساد نامزد شده است، و گیل رایش، مشاور موقت امنیت داخلی نتانیاهو در این نشست شرکت کنند.
شایان ذکر است که این پنجمین دور مذاکرات بین دو طرف است.
پیش از این، مذاکرات مقامات سوریهای و صهیونیست به دلیل شکافهای بزرگ و همچنین به دلیل استعفای «ران درمر» مذاکرهکننده ارشد اسرائیلی متوقف شده بود.
گفته شده هدف از برگزاری این مذاکرات، انعقاد یک پیمان امنیتی است که نظامیان صهیونیست را از جنوب سوریه خارج کند. همچنین، رژیم صهیونیستی خواستار «غیرنظامیسازی» جنوب سوریه شده است.
