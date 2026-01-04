پس از اینکه معاون رئیس جمهور ونزوئلا بر حفظ استقلال کشور خود تاکید کرد، ترامپ مدعی شد که او ممکن است «بهای سنگینی» بپردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با مجله آتلانتیک مدعی شد که دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا «اگر کار درست را انجام ندهد»، ممکن است بهای سنگین‌تری نسبت به نیکلاس مادورو بپردازد.

یک روز پس از تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهور این کشور که با محکومیت برخی کشور‌ها مواجه شده، ترامپ گفت: «اگر [دلسی رودریگز]کار درست را انجام ندهد، بهای بسیار سنگینی، احتمالاً بزرگتر از مادورو، خواهد پرداخت.»

ترامپ همچنین مدعی شد که کشور‌های دیگر هم ممکن است در معرض مداخله آمریکا قرار بگیرند. او در مورد گرینلند که جزء قلمرو دانمارک محسوب می‌شود، گفت: «ما قطعاً به گرینلند نیاز داریم.»

ترامپ روز گذشته و پس از دستگیری مادورو و همسرش توسط نیرو‌های آمریکایی، از رودریگز تمجید کرده بود. با این حال، رودریگز شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی صراحتا گفت که کشورش از منابع طبیعی خود دفاع خواهد کرد و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد ونزوئلا به مستعمره کشور دیگری تبدیل شود.

ترامپ تهدید کرده که اعضای باقی مانده دولت در ونزوئلا باید طبق خواسته‌های واشنگتن عمل کنند؛ در غیر این صورت با «حمله دوم» مواجه خواهند شد.

در همین حال، ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرده که ارتش این کشور برای «مقابله با تجاوز امپریالیستی» به حالت آماده‌باش درآمده است.

منبع: ونزوئلا