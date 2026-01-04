باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمدنبی شهیکی در مراسم معارفه و تکریم رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به تغییرات شتابان حوزه فناوری گفت: تجربه استان‌های موفق نشان می‌دهد هرجا ارتباط منسجم میان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی شکل گرفته، ظرفیت‌سازی فناورانه و اثرگذاری اقتصادی نیز تقویت شده است و این الگو باید در قم دنبال شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری نقش بخش خصوصی را در رشد پارک‌های علم و فناوری تعیین‌کننده دانست و افزود: برندسازی پارک‌ها با استفاده از منابع مالی هوشمند و حضور فعال بخش خصوصی محقق شده و دولت و استانداری‌ها وظیفه دارند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

شهیکی زنجیره تأمین منابع مالی را از چالش‌های اصلی توسعه پارک علم و فناوری قم عنوان کرد و گفت: وزارت علوم از طریق سرفصل‌های حمایتی همراهی خواهد کرد و ظرفیت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز برای تقویت این جریان به‌کار گرفته می‌شود.

معاون وزیر علوم با اشاره به نقش استانداری قم اظهار داشت: انتظار می‌رود استانداری با بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۲ استان، بستر حقوقی تأمین منابع را فراهم کند؛ هرچند طی دو سال گذشته منابعی به استان تزریق شده اما فاصله قم با استان‌های پیشرو همچنان محسوس است.

وی همچنین از تعریف سرفصل مالی ویژه برای دانشگاه‌های قم خبر داد و گفت: مراکز رشد دانشگاهی با ارائه برنامه‌های مشترک اجرایی تقویت خواهند شد. شهیکی قم را یکی از الگوهای ملی مراکز رشد نوین کشور معرفی کرد و افزود: مقرر شده دانشگاه و پارک علم و فناوری قم با در نظر گرفتن چارچوب‌های صندوق پژوهش و فناوری استان، فعالیت مرکز رشد نوین را از ماه‌های آینده آغاز کنند.

به گفته وی، پیش‌بینی خوشه‌های تخصصی در پارک علم و فناوری قم شامل صنایع خلاق با محوریت علوم انسانی و اسلامی و خوشه اقتصاد دیجیتال و تولید محتواست که برای هر یک برنامه کسب‌وکار مشخص تدوین خواهد شد.