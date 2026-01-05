باشگاه پرسپولیس قصد دارد مراسم رونمایی از سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان را امروز در ویژه برنامه تلویزیون سرخپوشان برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ایگور سرگیف مهاجم ملی پوش ازبکستان  گزینه مدنظر پرسپولیس که روز گذشته برای انجام تست های پزشکی در مرکز ایفمارک به تهران آمده بود، این تست ها را با موفقیت پشت سر گذاشت و مشکلی برای عقد قرارداد با سرخپوشان ندارد. 

گفته می شود باشگاه پرسپولیس قرار است امروز در ویژه برنامه تلویزیونی خود از سرگیف رونمایی کند و این بازیکن را به هواداران خود معرفی کند تا او در نیم فصل دوم در کنار علیپور زوج خط حمله پرسپولیس را تشکیل بدهند. 

گفته می شود قرارداد ایگورسرگیف مهاجم ۳۲ ساله تیم ملی ازبکستان باباشگاه‌پرسپولیس به مدت یک و نیم فصل همراه با بندتمدیدقرارداد به مدت یک فصل دیگر است و ۱.۵ میلیون دلار هم دستمزد خواهد گرفت.

