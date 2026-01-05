سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را قرائت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) ضمن قرائت گزارش این کمیسیون در باره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شماره ثبت ۳۸۱، پس از ارائه گزارش رد کلیات از سوی این کمیسیون، حسب درخواست دولت، از صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دلایل رد لایحه به این کمیسیون ارجاع شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: لایحه مذکور در جلسات متعدد رسمی و کارگروه‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

نماینده مردم اهوازف کارون، باوی و حمیدیه در مجلس اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اعلام موافقت دولت با انجام اصلاحات، به شرح تعیین ‌شده به تصویب کمیسیون  رسید. در پایان، گزارش نهایی در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی و تصمیم‌گیری، تقدیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شد.

برچسب ها: بودجه 1405 ، کمیسیون تلفیق مجلس
خبرهای مرتبط
تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس
هزینه‌های غیرضروری در بودجه ۱۴۰۵ کاهش و تمرکز بر تولید و اشتغال افزایش می‌یابد
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵
کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار مجلس
بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور هفته جاری مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستور پزشکیان برای بررسی جامع ناآرامی‌های استان ایلام
انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی از عراق به کشور
وضعیت اتباع ایرانی در ونزوئلا خوب است
پیگیری عارف در پی آتش‌سوزی کارخانه کاله آمل
عراقچی: در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موریس
ربایش مادورو و همسرش نقض حقوق بین‌الملل است/ ریاکاری آمریکا در حمایت از مردم ایران
تاکید ایران و برزیل بر حمایت از حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد
آخرین اخبار
تاکید ایران و برزیل بر حمایت از حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد
ربایش مادورو و همسرش نقض حقوق بین‌الملل است/ ریاکاری آمریکا در حمایت از مردم ایران
دستور پزشکیان برای بررسی جامع ناآرامی‌های استان ایلام
پیگیری عارف در پی آتش‌سوزی کارخانه کاله آمل
عراقچی: در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم
انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی از عراق به کشور
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موریس
وضعیت اتباع ایرانی در ونزوئلا خوب است
کالابرگ یک میلیونی نهایتاً از شنبه قابل استفاده است
عارف: نباید با بخشی‌نگری در مسئله آب، استان مجاور را تحریک کرد
بارگذاری سوال از رئیس‌جمهور در سامانه مجلس/ به‌دنبال استیضاح پزشکیان نیستیم
بقائی: نیرو‌های مسلح با چشمانی باز مراقب حریم ایران هستند
معاون دفتر پزشکیان: دغدغه رئیس‌جمهوری تأمین معاش مردم است
تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس
هزینه‌های غیرضروری در بودجه ۱۴۰۵ کاهش و تمرکز بر تولید و اشتغال افزایش می‌یابد
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵
خانه امین لشکر را برای بازسازی خریداری کردیم
گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
صف معترضان از آشوب‌طلبان جداست/ مادورو خلاف تمام قوانین بین‌المللی ربوده شد
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۵ دی
برخورد لازم با دستگاه‌های متخلف در حفر تونل در تهران صورت می‌گیرد