سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را قرائت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) ضمن قرائت گزارش این کمیسیون در باره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شماره ثبت ۳۸۱، پس از ارائه گزارش رد کلیات از سوی این کمیسیون، حسب درخواست دولت، از صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دلایل رد لایحه به این کمیسیون ارجاع شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: لایحه مذکور در جلسات متعدد رسمی و کارگروه‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

نماینده مردم اهوازف کارون، باوی و حمیدیه در مجلس اظهار کرد: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اعلام موافقت دولت با انجام اصلاحات، به شرح تعیین ‌شده به تصویب کمیسیون رسید. در پایان، گزارش نهایی در اجرای ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی و تصمیم‌گیری، تقدیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شد.