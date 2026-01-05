باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران امروز در محل این باشگاه برگزار شد و باز هم در مورد مدیر عاملی این باشگاه تصمیمی گرفته نشد.
پس از پایان جلسه علی نظری جویباری به خبرنگاران گفت: اگر قرار باشد حرفی به رسانهها گفته شود تاجرنیا با شما صحبت میکند ولی گزینههایی که شما میگویید من الان میشنوم و در هیئت مدیره در این مورد صحبتی نشد.
فریدونی دیگر عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال نیز به خبرنگاران گفت:امروز اصلا قرار نبود در مورد مدیر عاملی باشگاه صحبتی شود علی تاجر نیا اگر بخواهد بماند، میماند.
در نهایت علی تاجرنیا نیز بدون گفتوگو با خبرنگاران محل باشگاه را ترک کرد.