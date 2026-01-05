باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش همزمان با اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان، فیلم «شاهد عینی» به تهیه کنندگی سید علیرضا سبط احمدی را روانه آنتن میکند. «شاهد عینی» به کارگردانی جهانبخش لک چهارشنبه ۱۷ دی ماه ساعت ۱۱ پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: امیرعلی که پسری بازیگوش است در جمع دوستانش داستانهای تخیلی میگوید و همه او را دروغگو خطاب میکنند. روزی امیرعلی با دوستش مجید دعوایش میشود و سر او را میشکند. پدر و مادر دختر به خانه امیرعلی آمده و شکایت را به پدرش میبرند. پدر امیرعلی او را در بالای پشت بام زندانی میکند. بالای پشت بام به خانه همسایه مشرف بوده که امیرعلی آن شب در خانه میبیند که یک روحانی را که با کشف حجاب مخالف است میکشند. امیر علی این موضوع را برای پدرش تعریف میکند ولی ...
رضاایرانمنش، سیامک اشعریون، ثریا قاسمی، علیرضا اوسیوند، ساناز سماواتی، مهرداد ضیایی و زیبا بروفه در فیلم «شاهد عینی» بازی کردهاند.
منبع: شبکه نمایش سیما