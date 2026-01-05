مسابقات فوتبال تهران به دلیل آلودگی هوا در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی افزایش شاخص آلودگی هوای شهر تهران و با تأکید ستاد اضطرار آلودگی هوا بر عدم فعالیت های ورزشی، همه مسابقات فوتبال شهر تهران به استثنای  شهرستان‌های رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (شانزدهم و هفدهم دی ماه) برگزار نخواهد شد.

این تصمیم در راستای حفظ سلامت بازیکنان و عوامل اجرایی اتخاذ شده و لازم‌الاجراست. بر این اساس، هرگونه فعالیت فوتبال در فضای باز در سطح شهر تهران در این بازه زمانی ممنوع بوده و باشگاه‌ها و عوامل ذی‌ربط موظف به رعایت کامل این  دستور هستند.

برچسب ها: آلودگی هوا ، تعطیلی فوتبال
