دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، به عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و وزیر نفت ونزوئلا، روز دوشنبه به طور رسمی به عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد. این در حالی است که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور، در دادگاهی در نیویورک بر سر اتهامات دروغین در باره مواد مخدر حاضر شد. دولت ترامپ او را در اقدامی بر خلاف حقوق بین الملل در آخر هفته از محل زندگی اش ربود.

رودریگز، یک وکیل کار ۵۶ ساله که به دلیل ارتباطات نزدیک با بخش خصوصی و وفاداری به حزب حاکم شناخته می‌شود، مقابل برادرش خورخه - رئیس مجلس ملی - سوگند یاد کرد.

همچنین ۲۸۳ قانون‌گذار منتخب ماه مه گذشته نیز روز دوشنبه سوگند یاد کردند. تنها تعداد کمی از آنان در دسته مخالفان طبقه‌بندی می‌شوند - بیشتر مخالفان، به ویژه جناح تحت رهبری ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه نوبل، انتخابات را تحریم کردند.

تنها قانون‌گذاری که در مراسم حضور نداشت، بانوی اول سیلیا فلورس بود که در بازداشت آمریکا به سر می‌برد.

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور موقت ، حمله به ونزوئلا
خبرهای مرتبط
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
آخرین اخبار
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد