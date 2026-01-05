باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور و وزیر نفت ونزوئلا، روز دوشنبه به طور رسمی به عنوان رئیسجمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد. این در حالی است که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی این کشور، در دادگاهی در نیویورک بر سر اتهامات دروغین در باره مواد مخدر حاضر شد. دولت ترامپ او را در اقدامی بر خلاف حقوق بین الملل در آخر هفته از محل زندگی اش ربود.
رودریگز، یک وکیل کار ۵۶ ساله که به دلیل ارتباطات نزدیک با بخش خصوصی و وفاداری به حزب حاکم شناخته میشود، مقابل برادرش خورخه - رئیس مجلس ملی - سوگند یاد کرد.
همچنین ۲۸۳ قانونگذار منتخب ماه مه گذشته نیز روز دوشنبه سوگند یاد کردند. تنها تعداد کمی از آنان در دسته مخالفان طبقهبندی میشوند - بیشتر مخالفان، به ویژه جناح تحت رهبری ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه نوبل، انتخابات را تحریم کردند.
تنها قانونگذاری که در مراسم حضور نداشت، بانوی اول سیلیا فلورس بود که در بازداشت آمریکا به سر میبرد.
منبع: رویترز