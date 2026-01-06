قیمت جدید انواع روغن نباتی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اعلام شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0622\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u062d\u0628\u06cc - \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0631\u0648\u063a\u0646 \u0646\u0628\u0627\u062a\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062d\u0630\u0641 \u0627\u0631\u0632 \u06f2\u06f8\u06f5\u06f0\u06f0 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0628\u0631 \u0645\u0628\u0646\u0627\u06cc \u062a\u062e\u0635\u06cc\u0635 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0646\u0631\u062e \u06f1\u06f1\u06f2,\u06f5\u06f0\u06f0 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0633\u0648\u062f \u0645\u063a\u0627\u0632\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\n