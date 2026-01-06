قیمت جدید انواع روغن نباتی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - قیمت جدید انواع روغن نباتی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و بر مبنای تخصیص دلار با نرخ ۱۱۲,۵۰۰ تومان و ۵ درصد سود مغازه‌دار اعلام شد.

