علت اصلی خشکی دهان، مصرف بیش از حد کافئین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اولگا اولانکینا، متخصص آزمایشگاه هموتست در روسیه، علل خشکی دهان، که به عنوان زروستومی نیز شناخته می‌شود، را در افراد سالم توضیح داد.

به گفته او، علت اصلی خشکی دهان مصرف بیش از حد کافئین است. قهوه و چای پررنگ اثر ادرارآور خفیفی دارند و دفع مایعات از بدن را از طریق کلیه‌ها تسریع می‌کنند که به طور موقت مقدار کل آب موجود در بافت‌ها را کاهش می‌دهد.

او می‌گوید: "وقتی قهوه یا چای پررنگ می‌نوشید و مایعات کافی نمی‌نوشید و دچار کم‌آبی می‌شوید، غدد بزاقی تولید بزاق را کاهش می‌دهند. این مکانیسم موقتی است، زیرا نوشیدن آب، تولید بزاق را به سطح طبیعی خود بازمی‌گرداند. "

این پزشک همچنین خاطرنشان می‌کند که خشکی دهان می‌تواند در نتیجه تنفس دهانی در هنگام خواب یا خوابیدن در اتاقی با هوای خشک در زمستان رخ دهد. به گفته او، این مشکل را می‌توان با استفاده از دستگاه رطوبت‌ساز و تنفس از بینی حل کرد.

علاوه بر این، آنتی‌هیستامین‌ها، دارو‌های ادرارآور و برخی از دارو‌های ضد افسردگی می‌توانند باعث خشکی دهان شوند. این یک واکنش دارویی مورد انتظار است، نه یک بیماری به خودی خود. بنابراین، باید با پزشک خود مشورت کنید تا مصرف دارو را قطع کند یا داروی دیگری را جایگزین کند تا وضعیت شما بدون نیاز به درمان اضافی بهبود یابد.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: خشکی دهان ، کافئین ، قهوه
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