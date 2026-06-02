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خسارت‌هایی که دیده نشد + فیلم

در حالی که محدودیت‌های رسانه‌ای درباره انتشار جزئیات خسارات و تلفات ناشی از حملات متقابل ادامه دارد، بی‌بی‌سی در گزارشی به بخشی از اطلاعات مربوط به خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکایی اشاره کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت چند هفته از حملات متقابل در منطقه، همچنان ابهامات زیادی درباره ابعاد واقعی خسارات و تلفات طرف‌های درگیر وجود دارد. در همین راستا، شبکه بی‌بی‌سی در گزارشی به بخشی از اطلاعات مربوط به خسارات و تلفات واردشده اشاره کرده و مدعی شده است که آنچه تاکنون به افکار عمومی ارائه شده، تنها بخشی از واقعیت‌های میدانی است.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های رسانه‌ای و ملاحظات امنیتی موجب شده انتشار جزئیات کامل خسارات با محدودیت روبه‌رو شود. همزمان برخی ناظران رسانه‌ای معتقدند نبود تصاویر هوایی گسترده از مناطق آسیب‌دیده و انتشار محدود مستندات تصویری، ارزیابی دقیق میزان تخریب‌ها را دشوار کرده است.

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