باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت چند هفته از حملات متقابل در منطقه، همچنان ابهامات زیادی درباره ابعاد واقعی خسارات و تلفات طرفهای درگیر وجود دارد. در همین راستا، شبکه بیبیسی در گزارشی به بخشی از اطلاعات مربوط به خسارات و تلفات واردشده اشاره کرده و مدعی شده است که آنچه تاکنون به افکار عمومی ارائه شده، تنها بخشی از واقعیتهای میدانی است.
بر اساس این گزارش، محدودیتهای رسانهای و ملاحظات امنیتی موجب شده انتشار جزئیات کامل خسارات با محدودیت روبهرو شود. همزمان برخی ناظران رسانهای معتقدند نبود تصاویر هوایی گسترده از مناطق آسیبدیده و انتشار محدود مستندات تصویری، ارزیابی دقیق میزان تخریبها را دشوار کرده است.