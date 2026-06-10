باشگاه خبرنگاران جوان- وضعیت جسمانی نیمار، ستاره برجسته تیم ملی فوتبال برزیل، پس از گذراندن دوران مصدومیت، رو به بهبود گزارش شده است. طبق آخرین اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال برزیل، معاینات پزشکی اخیر نشاندهنده روند موفقیتآمیز درمان و مشاهده علائم مثبت در بهبودی این بازیکن است. این پیشرفت، امیدها را برای بازگشت زودهنگام او به عرصه رقابتهای فوتبال افزایش داده است.
مهاجم ۳۴ ساله سلسائو به دلیل وضعیت جسمانیاش، دو بازی دوستانه اخیر تیم ملی را از دست داد. نیمار در طول فصل جاری با چالشهای متعددی ناشی از مصدومیتها و مشکلات جسمانی مواجه بوده است که این مسائل، حضور منظم او در میدان را تحت تأثیر قرار داده بود.
تیم ملی برزیل، به سرمربیگری کارلو آنچلوتی، رقابتهای خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را با رویارویی مقابل مراکش آغاز خواهد کرد. سلسائو سپس در دو بازی دیگر این مرحله، به ترتیب با تیمهای اسکاتلند و هائیتی روبهرو خواهد شد.