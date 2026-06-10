مدافع آرژانتینی بورنموث با قراردادی ۴ ساله به تاتنهام پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مارکوس سنسی پس از پایان قراردادش با بورنموث به‌ عنوان بازیکن آزاد و با قراردادی ۴ ساله تا ژوئن ۲۰۳۰ راهی تاتنهام شد.

مارکوس سنسی پس از امضای با تاتنهام گفت: بازیکن تاتنهام بودن حس خیلی خاصی دارد.از همان لحظه اول، باشگاه نشان داد که چرا مرا می‌خواهد و چقدر می‌خواهد که من بخشی از آنچه در حال ساختنش هستند باشم. این هیجان‌انگیز است و چیزی است که بی‌صبرانه منتظرم در آن نقش داشته باشم.

او ادامه داد: هر بار که وارد زمین می‌شوم، تمام تلاشم را خواهم کرد تا هواداران به من افتخار کنند و باشگاه را به جایگاهی که به آن تعلق دارد، برگردانم. می‌خواهم با تاتنهام به قهرمانی برسم و تمام تلاشم را خواهم کرد تا این اتفاق بیفتد.