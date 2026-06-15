باشگاه خبرنگاران جوان - اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برخورد با تخلفات اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود، گفت: تاکنون نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان پرونده تخلف در حوزه‌های مختلف تشکیل شده که در مراجع ذی‌صلاح در حال رسیدگی است.

او با تأکید بر نقش مهم تعاونی‌ها در زنجیره تولید و توزیع، افزود: تعاونی‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند، زیرا بهترین و مؤثرترین زنجیره برای ساماندهی تولید، توزیع و تنظیم بازار محسوب می‌شوند.

معاون بازرسی و نظارت کالا ادامه داد: با وجود تخصیص ارز ترجیحی در برخی بخش‌ها، واقعیت این است که بازار در بسیاری از حوزه‌ها بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود و لازم است تمامی حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع برای ایجاد تعادل در بازار همکاری کنند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به وضعیت بازار جوجه یک‌روزه نیز اشاره کرد و گفت: با اعمال نظارت‌های مستمر و اقدامات کنترلی، قیمت جوجه یک‌روزه که تا ۱۳۶ هزار تومان افزایش یافته بود، به حدود ۹۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

اسلامی افزود: استمرار نظارت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت نقش تشکل‌ها و تعاونی‌ها از مهم‌ترین راهکار‌های حفظ تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان بخش کشاورزی است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران