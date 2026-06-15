باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فولاد غدیر نیریز، در مجموع فروردین و اردیبهشتماه سال جاری موفق به تولید ۱۰۶ هزار و ۹۶۱ تن شمش فولادی شد؛ این در حالی است که برنامه تولید برای این بازه زمانی ۱۰۴ هزار و ۲۷۲ تن تعیین شده بود. میزان تولید شرکت در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۲ هزار و ۵۳۰ تن اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، فولاد غدیر نیریز در اردیبهشتماه امسال ۶۲ هزار و ۱۸۳ تن شمش فولادی تولید کرد و با ثبت رشد ۱۱۹.۲۷ درصدی نسبت به برنامه ماهانه، عملکردی فراتر از هدفگذاریها به نمایش گذاشت. تولید این شرکت در اردیبهشت سال گذشته ۲۱ هزار و ۶۶ تن بوده است.
این مجموعه فولادی همچنین در دو ماه نخست سال جاری چند رکورد عملیاتی را به ثبت رسانده است؛ از جمله ثبت ۱۵ ذوب در یک سکوئنس در ۲۵ فروردینماه، ثبت ۱۶ ذوب در یک سکوئنس در ۱۷ اردیبهشتماه، دستیابی به ۴۴۹ ذوب در اردیبهشتماه، رکورد بارگیری روزانه ۴ هزار و ۶۱۲ تن شمش در ۳۰ فروردینماه و افزایش عمر نسوز پاتیل.
شرکت فولاد غدیر نیریز اعلام کرده است این دستاوردها در نتیجه برنامهریزی منسجم، ارتقای بهرهوری خطوط تولید، مدیریت بهینه منابع و تلاش کارکنان و متخصصان مجموعه محقق شده و روند رشد تولید با حفظ کیفیت محصولات ادامه خواهد داشت.
منبع: فولاد غدیر نیریز