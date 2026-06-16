باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، از امروز بیست و ششم تا ظهر پنج شنبه ۲۸ خرداد جوی به نسبت پایدار همراه با وزش باد در ساعت‌های بعد از ظهر در استان پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: بعد از ظهر پنج شنبه در قسمت‌های جنوب شرق استان کمی افزایش ابر رخ می‌دهد.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اضافه کرد: روند تغییرات دمایی افزایشی است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی فارس، امروز سه شنبه ۲۶ خرداد، دشت نمدان با ۴.۴ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه در استان است، و دهرم - دژگاه با ۲۹ درجه سانتیگراد بالاترین کمینه دما را دارد. میانگین کمینه دما در استان هم ۱۸.۹ درجه سانتیگراد است.