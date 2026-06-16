مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در حال حاضر ترافیک در برخی محور‌های مواصلاتی شمالی سنگین و در تعدادی از مسیر‌ها همراه با بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار داشت:در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی شمالی سنگین و در تعدادی از مسیرها همراه با بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی افزود:در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) محدوده سد سیاه‌بیشه ترافیک سنگین است. همچنین در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت تردد روان گزارش شده و در محور چالوس (رفت و برگشت) نیز وضعیت ترافیکی تحت پایش قرار دارد.

او بیان کرد:بر اساس این گزارش، در برخی محورهای شمالی از جمله چالوس، هراز و فیروزکوه بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مشاهده می‌شود و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی اعلام شده‌اند.

وی افزود: ترافیک در محور قدیم کرج – چالوس (رفت و برگشت) حدفاصل کرج تا شهرستانک از ساعت ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود است و مسیر جایگزین آزادراه تهران – شمال برای تردد در نظر گرفته شده است.

او تاکید کرد:همچنین در سایر محورهای کشور، ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل پارک جهان‌نما تا استاندارد گزارش شده و برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه است.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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