باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تامیر هیمن، رئیس سابق نهاد جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل، تاکید کرد که پایان دادن به جنگ بین تهران و واشنگتن، ایران را بر خاورمیانه تسلط کامل خواهد داد، پس بهتر بود که جنگ از ابتدا، آغاز نشود.
تامیر هیمن، رئیس فعلی موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، در ارزیابی خود از یادداشت تفاهم امضا شده در اوایل صبح پنجشنبه بین واشنگتن و تهران، به کانال ۱۲ این رژیم تروریستی گفت: «هیچ توافقی تضمین کننده دستیابی به اهداف جنگ نیست.»
هایمن توضیح داد که این توافق تقریبا هر آنچه ایران میخواهد را به آن میدهد. هایمن دستاوردهای اصلی ایران از این توافق را آشکار و اعلام کرد که این توافق بقای حکومت ایران را تضمین میکند و یک شریان حیاتی اقتصادی بسیار سخاوتمندانه برای آن فراهم میکند.
او افزود این توافق همچنین به تهران قدرت گستردهای برای تسلط بر منطقه، از جمله مدیریت مشترک ترافیک در تنگه هرمز با عمان، میدهد. مهمتر از آن، تهران را مسئول اجرای آتشبس بین رژیم تروریستی اسرائیل و حزبالله در لبنان میکند و عملا عرصههایی را که این رژیم تلاش کرده است از هم جدا نگه دارد، متحد میکند.
هایمن ادامه داد که در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به شدت از این توافق دفاع کرد و انتقادات مبنی بر اینکه او در قبال ایران بیش از حد سهلگیرانه یا غیرقطعی عمل میکند را رد کرد. ترامپ در پستی در تروث سوشال با اشاره به کاهش قیمت نفت و رسیدن بازار سهام به رکوردهای جدید، اظهار داشت که منتقدانش یا «حسود» هستند یا آدمهای بدی هستند.
ترامپ ادعا کرد که آمریکا میتوانست دو سال دیگر به بمباران ایران ادامه دهد بدون اینکه منجر به باز شدن تنگه هرمز شود و اما این توافق تنها راه برای باز کردن تنگه و دستیابی به این دستاورد بود.
منبع: آر تی