ستاره سابق تیم استقلال به تیم فوتبال لخ‌پوزنان لهستان پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اللهیار صیادمنش که با بازی در تیم فوتبال استقلال به چهره بین‌المللی تبدیل شد، امروز با عقد قراردادی به تیم لخ‌پوزنان در لیگ لهستان پیوست.

علی قلی‌زاده دیگر ملی‌پوش فوتبال ایران در این تیم حضور دارد اما به خاطر مصدومیت شدید جام جهانی فوتبال را از دست داد.

صیادمنش پس از امضای قرارداد با این باشگاه لهستانی اظهار داشت: مدتی بود که برخی از مسابقات لخ پوزنان را دنبال می‌کردم، زیرا دوست خوبم علی قلی‌زاده در این تیم بازی می‌کند. به همین دلیل تا حدودی با تیم و فضای باشگاه آشنا شده بودم. هواداران فوق‌العاده‌ای اینجا حضور دارند که حمایت زیادی از تیم می‌کنند.

صیادمنش پیش از این در تیم فوتبال وسترلو توپ می‌زد.

قرارداد صیادمنش با لخ پوزنان سه ساله و تا ژوئن ۲۰۲۲۹ خواهد بود. ارزش صیادمنش در سایت ترانسفرمارکت ۳/۵ میلیون یورو برآورد شده است.

برچسب ها: اللهیار صیادمنش ، بازیکن فوتبال
خبرهای مرتبط
ممبینی: کشورهای کم قدمت باید به قوانین میزبانی احترام بگذارند/ این فشارها برای کل فوتبال دنیا خطرناک است
زمان نشست خبری سرمربی پیش از بازی با بلژیک اعلام شد
آسانی: بی‌صبرانه منتظر آغاز مسابقات و حضور دوباره در ایران هستم
بررسی وضعیت مصدومیت قلی‌زاده در تماس تلفنی تاج
بازیکن جوان پرسپولیس: کار با قلعه‌نویی افتخار بزرگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
آخرین اخبار
جدال اکوادور و کوراسائو برای کسب نخستین برد
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
رضایی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
خارجی‌های لیگ برتر نصف شدند
تأکید وزارت ورزش بر عبور از برنامه‌های نمایشی در حوزه جوانان
نخستین اعزام تاریخی دختران ایران به رقابت‌های رسمی ژیمناستیک هنری آسیا
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست اعزامی تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات کافا مشخص شد
پایان آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود
مونتلا:فوتبال به این سادگی نیست
پرسپولیس از امارات بازیکن می‌گیرد