باشگاه خبرنگاران جوان - اللهیار صیادمنش که با بازی در تیم فوتبال استقلال به چهره بینالمللی تبدیل شد، امروز با عقد قراردادی به تیم لخپوزنان در لیگ لهستان پیوست.
علی قلیزاده دیگر ملیپوش فوتبال ایران در این تیم حضور دارد اما به خاطر مصدومیت شدید جام جهانی فوتبال را از دست داد.
صیادمنش پس از امضای قرارداد با این باشگاه لهستانی اظهار داشت: مدتی بود که برخی از مسابقات لخ پوزنان را دنبال میکردم، زیرا دوست خوبم علی قلیزاده در این تیم بازی میکند. به همین دلیل تا حدودی با تیم و فضای باشگاه آشنا شده بودم. هواداران فوقالعادهای اینجا حضور دارند که حمایت زیادی از تیم میکنند.
صیادمنش پیش از این در تیم فوتبال وسترلو توپ میزد.
قرارداد صیادمنش با لخ پوزنان سه ساله و تا ژوئن ۲۰۲۲۹ خواهد بود. ارزش صیادمنش در سایت ترانسفرمارکت ۳/۵ میلیون یورو برآورد شده است.