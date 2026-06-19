نایب رئیس فدراسیون فوتبال از آخرین شرایط تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با بلژیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت تیم ملی پیش از دیدار با بلژیک گفت: پس از تساوی هر چهار تیم گروه همه چیز مجدد آغاز شده است. پس از رسیدن تیم ملی به تیخوانا بازیکنان بعد از استراحت یک ریکاوری داشتند و امروز در زمین اصلی کمپ تیخوانا تمرین خواهند کرد.

نبی در رابطه با مشکلات ویزا بازیکنان گفت: بازیکنان و کادرفنی هیچ مشکلی ندارند. فقط ویزای آقای ترابی مشکل یک بار ورود داشته است که دیروز این مشکل رفع شد. درخواست داشتیم تیم ملی دو روز زودتر در محل مسابقات حاضر باشد و درحال رایزنی برای حل این مشکل هستیم. اگر اجازه ندهند مانند بازی نخست یک روز زودتر حرکت می‌کنیم و پس از بازی هم به مکزیک برمی‌گردیم.

نایب رئیس فدراسیون درباره مصدومیت‌های بازیکنان پیش از دیدار با بلژیک گفت: درحال حاضر بازیکنان دوران ریکاوری را طی می‌کنند و فعلا بازیکنی دچار مشکل نشده است. مهدی ترابی به تمرینات گروهی اضافه شده و روزبه چشمی دوران نقاهت را طی می‌کند.