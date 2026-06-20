باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین لکزائیانپور ضمن تشریح برنامههای این مجموعه برای تأمین آب شرب پایدار، صرفهجویی را نه به معنای مصرف کمتر، بلکه به مفهوم «مصرف بهینه» و هوشمندانه تبیین و بیان کرد: اداره امور آبوفاضلاب شهرستان زهک برای شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز، بر برخورد قاطع قانونی و قضایی با متخلفان بسیار امر مهمی است چرا که این پدیده عامل مهمی در تضییع حقوق عمومی است.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت الگوی مصرف در شهرستان، افزود: متأسفانه بیش از ۵۰ درصد مشترکین شهری و روستایی زهک، فراتر از حد استاندارد آب مصرف میکنند که این امر فشار مضاعفی بر شبکه وارد میآورد.
مدیر آبفای زهک با یادآوری شاخصهای استاندارد، تصریح کرد: سرانه مصرف آب برای هر نفر در شبانهروز ۱۳۰ لیتر و برای هر خانوار در ماه ۱۴ مترمکعب پیشبینی شده است. اگر هر خانواده تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف خود صرفهجویی کند، مشکل تنش آبی در نقاط بالادست شبکه مرتفع شده و توزیع آب به شکلی پایدار و عدالتمحور به تمام شهروندان خواهد رسید.
لکزائیانپور در ادامه عنوان کرد: ضرورت ترویج فرهنگ مصرف بهینه در جامعه بسیار مهم است و از تمامی مشترکین میخواهیم تا با درک شرایط موجود و رعایت الگوهای تعیینشده، خادمان خود را در شرکت آبوفاضلاب برای ارائه خدمات مطلوبتر و جلوگیری از کمبود آب در روزهای گرم سال یاری دهند. پایداری آب در گرو مشارکت همگانی است
منبع شرکت آبفا استان