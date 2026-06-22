رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راه ها‌ی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای عملیات مرمت، سندپلاست و رنگ‌آمیزی پل کردخیل در شهرستان جویبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - باقر صادقی رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راه ها‌ی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای عملیات مرمت، سندپلاست و رنگ‌آمیزی پل کردخیل در شهرستان جویبار خبر داد و گفت: این عملیات در راستای حفظ و افزایش عمر مفید سازه‌های فنی و بهبود شرایط بهره‌برداری از پل‌های موجود انجام شده است.

او افزود: پل کردخیل به‌عنوان یکی از پل‌های مهم مسیر‌های ارتباطی شهرستان جویبار، نقش مؤثری در تردد روزانه شهروندان و کاربران جاده‌ای دارد و نگهداری مستمر آن در دستور کار اداره کل قرار گرفته است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راه‌های استان گفت: در این پروژه، عملیات پاکسازی سطوح فلزی، سندپلاست، رفع خوردگی‌ها و زنگ‌زدگی‌های موجود و همچنین رنگ‌آمیزی کامل بخش‌های فلزی پل با استفاده از پوشش‌های حفاظتی استاندارد اجرا شد.

او افزود: اجرای این اقدامات ضمن افزایش مقاومت سازه در برابر عوامل محیطی و رطوبت، از بروز آسیب‌های احتمالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

صادقی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در نگهداری ابنیه فنی استان، گفت: برنامه‌ریزی برای بازدید‌های مستمر، پایش وضعیت پل‌ها و اجرای عملیات بهسازی و تعمیرات مورد نیاز به‌صورت مستمر در سطح محور‌های استان در حال انجام است.

او در پایان از تلاش عوامل اجرایی و کارشناسان حوزه ابنیه راه‌ها قدردانی کرد و افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی موجود، ارتقای ایمنی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای را با جدیت دنبال می‌کند.

برچسب ها: راهداری مازندران ، ساخت پل
خبرهای مرتبط
معاون وزیر راه:
ساخت پل بزرگ پل سفید مازندران ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی یافت
آغاز نصب سازه پل سد گلورد
اتصال سواحل ساری و میاندورود با ساخت یک پل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس امروز یکطرفه می‌شود 
تعویق ۲ ساعته آغاز به کار ادارات مازندران در روز شنبه
حمایت از جهش تولید در قطب کشاورزی؛ بیش از پنج میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای در بابل توزیع شد
آخرین اخبار
حمایت از جهش تولید در قطب کشاورزی؛ بیش از پنج میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای در بابل توزیع شد
تعویق ۲ ساعته آغاز به کار ادارات مازندران در روز شنبه
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس امروز یکطرفه می‌شود 