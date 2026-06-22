فیلم سینمایی «مهاجمین شب» به کارگردانی دنیسگولی دوشنبه شب از شبکه نمایش پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مهاجمین شب» محصول ۲۰۲۱ دوشنبه ۱ تیر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در دوران پس از جنگ، مادری به یک گروه از پارتیزان‌ها می‌پیوندد و تلاش می‌کند دخترش را که در مرکزی دولتی نگه داشته شده، نجات دهد.. 

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مایا یاکوبس، بروکلین لتکسیر هارت، الکس تارانت و آماندا پلامر را نام برد.

«دنیس گولی» برای کارگردانی این فیلم برنده جایزه استعداد نوظهور از جشنواره بین المللی فیلم تورنتو شده است. «مهاجمان شب» همچنین برد جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین المللی فیلم هاوایی را در کارنامه دارد.

منبع: شبکه نمایش

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
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