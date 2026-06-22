\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u062c\u06cc\u062f \u06a9\u06cc\u0647\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0641\u0631\u062f\u060c \u0641\u0648\u0642 \u062a\u062e\u0635\u0635 \u0645\u063a\u0632 \u0648 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0631\u06cc\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0646 \u0648 \u0645\u063a\u0632\u060c \u06af\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u06a9\u062a\u0647 \u0645\u063a\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n