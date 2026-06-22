راهکار‌هایی برای پیشگیری از بروز سکته مغزی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مجید کیهانی‌فرد، فوق تخصص مغز و اعصاب گفت: بررسی شریان‌های گردن و مغز، گامی مهم در پیشگیری از سکته مغزی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، مغز و اعصاب ، بیماری خطرناک
خبرهای مرتبط
علل نابینایی چیست؟ + فیلم
مفیدترین آجیل‌ها برای غده تیروئید
راه‌اندازی سامانه آموزش از راه دور سلامت مخصوص خانواده‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طرح‌های جبرانی تابستانی برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل اجرا می‌شود
خطرات استفاده از عینک آفتابی بدون محافظ UV
تاثیر منفی استرس بر انواع بیماری‌های پوستی + فیلم
ماه جولای، ماهی مملو از پدیده‌های نجومی
یک اپلیکیشن جدید که می‌تواند تشخیص سرطان پوست را متحول کند
تعویق یک هفته‌ای امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه شهید رجایی
حمایت از نوآوران با تسهیلات فناوری/ توزیع اعتبار فناوری در مراکز رشد + فیلم
آخرین اخبار
حمایت از نوآوران با تسهیلات فناوری/ توزیع اعتبار فناوری در مراکز رشد + فیلم
تاثیر منفی استرس بر انواع بیماری‌های پوستی + فیلم
تعویق یک هفته‌ای امتحانات پایان‌ترم در دانشگاه شهید رجایی
خطرات استفاده از عینک آفتابی بدون محافظ UV
ماه جولای، ماهی مملو از پدیده‌های نجومی
یک اپلیکیشن جدید که می‌تواند تشخیص سرطان پوست را متحول کند
طرح‌های جبرانی تابستانی برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل اجرا می‌شود
پنجاه و سومین جلسه شورای معین شورای عالی فضای مجازی برگزار شد
وزیر ارتباطات: قطع تلفن مشترکان تا عادی شدن شرایط شبکه بانکی تعلیق شد