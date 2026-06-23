باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن ماه محرم و در راستای گسترش فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و حفاظت از محیطزیست، ۱۲ هیئت مذهبی شهر بندرعباس به پویش «طرح تپش» (تفکیک پسماند خشک از مبدأ) پیوستند.
این اقدام با همکاری مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری بندرعباس، سازمان مدیریت پسماند و هیئتهای مذهبی از ابتدای ماه محرم اجرایی شده و با هدف ترویج فرهنگ تفکیک پسماند در میان عزاداران حسینی دنبال میشود.
پطرس ترابی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، با اشاره به اجرای این طرح گفت: در قالب این پویش، بنرهای اطلاعرسانی در هیئتهای مشارکتکننده نصب شده است تا عزاداران و شهروندان ضمن آشنایی با اهمیت تفکیک پسماند خشک از مبدأ، با روشهای تحویل این پسماندها نیز آشنا شوند. شهروندان میتوانند از طریق نرمافزار «بندرعباس هوشمند» درخواست تحویل پسماند خشک خود را ثبت کنند.
وی افزود: همچنین مخازن کارتنپلاست ویژه جمعآوری پسماند خشک به هیئتهای مذهبی اهدا شده تا از رها شدن بطریهای پلاستیکی، لیوانها و ظروف یکبارمصرف در اطراف هیئتها جلوگیری و این پسماندهای قابل بازیافت بهصورت جداگانه جمعآوری شود.
ترابی با بیان اینکه این اقدام فرهنگی نمونهای از پیوند ارزشهای دینی با مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی است، تصریح کرد: مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند میتواند نقش مؤثری در کاهش حجم پسماندهای دفنی، افزایش بازیافت و ارتقای فرهنگ شهروندی داشته باشد.
طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ با هدف حفظ پاکیزگی شهر، ارتقای سلامت محیطزیست و افزایش مشارکت شهروندان در بندرعباس در حال اجراست و پیوستن هیئتهای مذهبی به این پویش، گامی مؤثر در بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی برای تحقق اهداف مدیریت پسماند شهری به شمار میرود.
هیئتهای مشارکتکننده در این طرح شامل هیئت باقریون، مکتب الزهرا (س)، انتظار، حسینیه بهشت، الرضا (ع)، انصار الحسین (ع)، معظم بکاء الحسین (ع)، حسینیه زینبیه مشهدی سکینه، حسن بن علی (ع) لارستانیها، منتظران اباصالح المهدی (عج)، حسینیه مهدی موعود (پانهو) و حسینیه امام جعفر صادق (ع) منبر کرتی هستند.
منبع:روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس