رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید برنج با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل به ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -کریم اخوان اکبری رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت: براساس آمار سالانه یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن نیاز به واردات برنج داریم.

به گفته وی، در حال حاضر برنج هندی وارد نمی شود، اما جوی آرام بر بازار حاکم است.

اخوان اکبری با بیان اینکه کمبودی در عرضه برنج وجود ندارد، افزود: پرداخت مطالبات واردکنندگان باید تعیین تکلیف شود تا مشکلی در واردات رخ ندهد، همچنین با توجه به شرایط اقلیمی پیش بینی می شود که تولید برنج امسال با افزایش ۱۰ درصدی به ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخش خصوصی با ۲۰ درصد توان فعالیت می کند، افزود: میزان وارداتی که بخش خصوصی به بازرگانی دولتی داده شده و با نرخ های مصوب سازمان حمایت به فروش رفته است، اما با گذشت بیش از ۱۷ ماه به واردکنندگان  پرداخت نشده است که انتظار می رود هر چه سریع تر این معضلات حل شود تا برنج وارد شود، در غیراین صورت تعادل بازاربرنج دچار آسیب می شود.

وی گفت: در ایام‌ جنگ واردکنندگان به گونه ای برنامه ریزی کردند که حتی یک کیلو از ذخایر راهبردی استفاده نشده است.

برچسب ها: واردات برنج ، بازار برنج ، قیمت برنج
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۰ ۰۸ تير ۱۴۰۵
اما قیمت 100درصد افزایش
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۷ تير ۱۴۰۵
تولیدبرنج 10 درصد افزایش می یابد ،
احتکار 80 درصد اضافه میشود !!!!!
نظارت 50 درصد کاهش مییابد !!!
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۱
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