امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۲ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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