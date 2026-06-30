باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بر اساس پیگیریهای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد شنبه و یکشنبه بازار سرمایه به شکل عادی فعالیت خواهد داشت و دوشنبه ۱۵ تیرماه این بازار تعطیل خواهد بود.
گفتنی است پیش از هم روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در استان تهران، مقرر شده شعب کشیک بانکها در این روزها به خدمت رسانی بپردازند و لیست این شعب از طریق سایت هر کدام از بانکها اعلام خواهد شد. با توجه به تعطیلی روز دوشنبه در سراسر کشور، شعب بانکها نیز در این روز تعطیل میباشد.