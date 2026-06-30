شنبه و یکشنبه بازار سرمایه به شکل عادی فعالیت خواهد داشت و دوشنبه ۱۵ تیرماه این بازار تعطیل خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد شنبه و یکشنبه بازار سرمایه به شکل عادی فعالیت خواهد داشت و دوشنبه ۱۵ تیرماه این بازار تعطیل خواهد بود.

گفتنی است پیش از هم روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود با توجه به تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در استان تهران، مقرر شده شعب کشیک بانک‌ها در این روز‌ها به خدمت رسانی بپردازند و لیست این شعب از طریق سایت هر کدام از بانک‌ها اعلام خواهد شد. با توجه به تعطیلی روز دوشنبه در سراسر کشور، شعب بانک‌ها نیز در این روز تعطیل می‌باشد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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