باشگاه پرسپولیس قصد دارد مجید عیدی مدافع تیم گل گهر را به خدمت بگیرد تا خط دفاع خود را مستحکم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس بعد از انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی تیم فعالیت خود را در جذب بازیکنان مدنظر تارتار شروع کرده است و در اولین اقدام خود مهدی تیکدری را به خدمت گرفته است.

بعد از انتخاب تیکدری حالا خبر می رسد که باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب مجید عیدی مدافع راست فصل گذشته باشگاه گل گهر سیرجان است. به هر حال اگر عیدی به پرسپولیس بپیوندد در آن صورت دومین خرید سرخپوشان از گل گهر محسوب می شود.

علاوه بر این ، گفته می شود که پویا پور علی بازیکن گل گهر هم در سبد خرید تارتار قرار گرفته است و باید دید این بازیکن به پرسپولیس می پیوندد یا نه!