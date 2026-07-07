رودی گارسیا پس از غلبه بر آمریکا، نمایش شاگردانش را نماد تسلط بلژیک در فوتبال مدرن خواند و صعود تیمش را به هواداران تقدیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پس از برتری مقتدرانه بلژیک مقابل آمریکا در مرحله یک‌هشتم نهایی، رودی گارسیا در نشست خبری، نمایش شاگردانش را بازتابی از جایگاه واقعی بلژیک در دنیای فوتبال مدرن دانست. گارسیا خطاب به هوادارانی که در بلژیک ساعت ۴ صبح را سپری می‌کردند، گفت: «می‌خواهم از همه کسانی که نیمه‌شب برای حمایت از ما بیدار ماندند، تشکر کنم. آنها باید به این بازیکنان افتخار کنند؛ ما امروز ثابت کردیم که بلژیک یک قدرت بزرگ در فوتبال است.»

سرمربی بلژیک با ستایش از اجرای بی‌نقص تاکتیک‌های تیمی، افزود: «کنترل بازی در تمام دقایق در اختیار ما بود. همه چیز طبق برنامه پیش رفت و این یک پیروزی تیمی واقعی بود.»

با این حال، گارسیا از مصدومیت اونانا با اندوه یاد کرد و آن را «ابر تیره» این پیروزی خواند: «تنها ناامیدی بزرگ ما، آسیب‌دیدگی اوناناست. ما به او مدیون بودیم که با تمام توان برای برد و صعود به یک‌چهارم نهایی بجنگیم.»

در رابطه با جنجال لغو محرومیت «فلورین بالوگان»، گارسیا با رویکردی اخلاق‌مدارانه گفت: «بالوگان شخصاً نزد من آمد تا صحبت کند؛ حرکتی که برایم ارزشمند بود. من به او گفتم که این ماجرا تقصیر او نیست.»

او در نهایت تأکید کرد که حواشی حریف هیچ تأثیری بر تمرکز تیمش نداشته است: «نیازی به انگیزه کاذب نداشتیم. تنها چیزی که برای ما اهمیت داشت، اجرای برنامه تاکتیکی‌مان بود. آمریکا تیمی پویا و پرانرژی است، اما ما نشان دادیم که حتی بدون کوین دی‌بروینه نیز می‌توانیم بر جریان بازی مسلط باشیم و به گل برسیم.»

برچسب ها: بلژیک ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۶ تير ۱۴۰۵
فراموش نکن از ایران یه گل خوردید و باختید ولی با آفساید ساختگی از شکست گریختید
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