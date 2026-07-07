جانشین فرمانده انتظامی استان از پلمب انبار ارزاق مصرفی خانوار (برنج و چای) به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین رضا رشیدی در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای طرح مبارزه با محتکران کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با با اشراف اطلاعاتی یک انبار حاوی اقلام مصرفی خانوار در یکی از محلات سنندج را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با هماهنگی مراجع قضایی انبار مورد نظر را بازرسی و در آن ۲ تن برنج و یک تن چای کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام احتکاری کشف شده را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: مالک انبار به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.