جانشین فرمانده انتظامی استان از پلمب انبار ارزاق مصرفی خانوار (برنج و چای) به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین رضا رشیدی در تشریح این خبر بیان داشت: در اجرای طرح مبارزه با محتکران کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با با اشراف اطلاعاتی یک انبار حاوی اقلام مصرفی خانوار در یکی از محلات سنندج را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با هماهنگی مراجع قضایی انبار مورد نظر را بازرسی و در آن ۲ تن برنج و یک تن چای کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام احتکاری کشف شده را بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: مالک انبار به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

برچسب ها: پلمب ، احتکار ، کردستان
خبرهای مرتبط
پلمب ۳۰ واحد متخلف بهداشتی در سنندج
پرونده باز کشف سیب‌زمینی در کردستان/ ۷۰۰ تن احتکار در قروه رو شد!
پلمب یک واحد مرغداری غیرمجاز در دیواندره
پلمب تالار عروسی در سنندج
احتکار ۲۶ میلیارد کالای اساسی در تهران 
۱۴۰ تن سیب زمینی احتکار شده در دهگلان کشف شد
پلمب یک واحد آلاینده زیست محیطی در کامیاران
کشف انبار احتکار روغن خوراکی در سنندج
واردکنندگان برنج مکلفند اول برنج موردنیاز استان را تامین کنند
کشتارگاه مرغ زریوار مریوان پلمب شد
پلمب یک واحد مرغ فروشی در مریوان
پلمب مرغ فروشی در سنندج
کشف یک انبار احتکار کالا در بروجرد
سنندج؛
پلمب غذاخوری بین‌راهی غیرمجاز در مسیر سنندج ـ مریوان
پلمب کشتارگاه دام سروآباد
کشف انبار احتکار سیمان در خرم‌آباد
کشف احتکار انواع مواد خوراکی در قم
برنج‌های ویژه تنظیم بازار سر از انبار درآورد + فیلم
پلمپ ۵۳ قلیان‌سرا در کردستان
فک پلمب خودسرانه واحد دانه بندی شن و ماسه در کامیاران منجر به پلمب مجدد آن شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انبار احتکار ۱۵ میلیاردی پلمب شد
آخرین اخبار
انبار احتکار ۱۵ میلیاردی پلمب شد