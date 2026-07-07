بازیکن فصل گذشته گل گهر سیرجان رسما پرسپولیسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجید عیدی، مدافع راست ۲۹ ساله فصل گذشته گل‌گهر سیرجان، با قراردادی دو ساله به جمع سرخپوشان پایتخت پیوست.

این باشگاه روز گذشته از مهدی تیکدری هم رونمایی کرده بود. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
خیز پرسپولیس برای جذب مدافع ملی‌پوش
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
آخرین اخبار
مجید عیدی به پرسپولیس پیوست
خیز پرسپولیس برای جذب مدافع ملی‌پوش
برگزاری اردوی منتخب تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در کمپ شهید سلیمانی
نفرت جهانی از ترامپ و اینفانتینو در سیاسی‌ترین جام جهانی تاریخ
اردوی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران برای مسابقات قهرمانی جهان آغاز شد
طعنه مجازی بلژیکی‌ها به آمریکایی‌ها: اسم این ورزش فوتبال است!
مهدی ترابی: ننگ بر ما که از خون رهبر بگذریم
ملی پوش والیبال: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
حمایت قاطع فیفا از داور برزیلی در مقابل تهمت زنی‌های ترامپ
از سکو تا موکب؛ روایت تازه‌ای از غیرت ورزشی
ساعی: توجه رهبر شهید به ورزش باعث خوشحالی و امید ما بود
شکست تحقیرآمیز سیاست مقابل فوتبال/آمریکا، اینفانتینو و ترامپ زیر پای بلژیک له شدند
گارسیا: بلژیک یک قدرت بزرگ است
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
لیست ۲۰ نفره تیم ملی فوتبال ساحلی برای اردوی سوم اعلام شد
جام جهانی ۲۰۲۶؛ کلمبیا _ سوئیس، دو سبک متفاوت
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آرژانتین- مصر؛ برگ برنده در دستان مسی و صلاح
۵ خرید پرسپولیس در انتظار مراسم رونمایی
رونالدو: قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ ارزشی در حد یک قهرمانی جهان دارد
آمریکا ۱ - ۴ بلژیک/ تحقیر میزبان توسط شیاطین سرخ اروپا + فیلم
مدافع گل گهر در تیررس پرسپولیس
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
پرتغال ۰ - ۱ اسپانیا/ آخرین جام جهانی رونالدو با اشک تمام شد + فیلم