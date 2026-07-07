مهاجم تیم فوتبال گل گهر امروز به طور رسمی پرسپولیسی شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - پوریا شهرآبادی بازیکن ۲۰ ساله گل گهر سیرجان امروز به طور رسمی با باشگاه پرسپولیس قرارداد امضا کرد و رسما بار دیگر این بار در پرسپولیس شاگرد مهدی تارتار شد.  

در حالی که  بعضی‌ها  اعلام کردند که هنوز کار حضور شهرآبادی برای حضور در پرسپولیس درست نشده است،  امروز باشگاه پرسپولیس پول رضایتنامه را برای گل گهر واریز کرده و قرارداد رسمی بعد از اخذ رضایتنامه امضا شد.  

باشگاه پرسپولیس از خرید جدید خود فردا رونمایی می‌کند.  

همان‌طور که پیش از این باشگاه پرسپولیس در سیاست‌های نقل و انتقالاتی‌اش پوست اندازی را لحاظ کرده بود با این خرید به سمت جوانگرایی قدم برداشته است.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
خیز پرسپولیس برای جذب مدافع ملی‌پوش
زمان اولین تمرین پرسپولیس مشخص شد
مجید عیدی به پرسپولیس پیوست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کثیف‌ترین جام جهانی تاریخ؛ پشت سفید شویی اینفانتینو و شجاعت حُسام حسن
پشت پرده حذف مصر از جام جهانی؛ پای صهیونیست ها در میان بود
سوئیس ۰ (۴) - (۳) ۰ کلمبیا/ سوئیسی ها در نبرد پنالتی‌ها بردند و به آرژانتین رسیدند + فیلم
ممنوعیت حضور ۳ بازیکن پرسپولیس در تمرینات
۸ تیم حاضر در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی مشخص شدند
شافعی: تارتار به دلال ها باج نمی دهد/ مربی خارجی خوب در بازار موجود نیست
پرسپولیس به شعبه دوم گل گهر تبدیل شده است
وقتی قلعه نویی با بازی تدافعی تیم‌های بلژیک و مصر را متحول کرد
تکاپوی سرخپوشان برای جذب ۲ لژیونر جوان کشورمان
ابوالفضل جلالی یاغی جدید فوتبال می شود
آخرین اخبار
بازیکنان آکادمی در صف جانشینی جلالی
برگ برنده در دستان وینگر استقلال
درخشش مریم عبدالله‌پور در برابر قهرمان پارالمپیک
صحرایی: با توافق بین گل‌گهر و پرسپولیس، قراردادم را فسخ کردم
پشت پرده حذف مصر از جام جهانی؛ پای صهیونیست ها در میان بود
تاریخ‌سازی ووشوکاران ایرانی در چین
کسری طاهری، پدیده فصل قبل مصدوم شد
اعزام نوجوانان والیبالیست ایران به قهرمانی آسیا
اسبقیان: حضور پرشور جامعه ورزش در مراسم تشییع قائد شهید امت نشانه وفاداری است
با اعلام نادو، ۳ ورزشکار ایرانی ۳ تا ۷ سال محروم شدند
اعلام اسامی داوران هفته سی و سوم لیگ دسته اول
اعتراف تلخ برونو گیمارش پس از حذف برزیل
چراغ سبز مجمع هندبال به برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون
رضایی: رهنمود‌های رهبر انقلاب، نقشه راه ورزش کشور است
کثیف‌ترین جام جهانی تاریخ؛ پشت سفید شویی اینفانتینو و شجاعت حُسام حسن
قرعه‌کشی لیگ سراسری کشتی جوانان؛ ۲۴ تیرماه در فدراسیون کشتی
وقتی قلعه نویی با بازی تدافعی تیم‌های بلژیک و مصر را متحول کرد
جدایی منیر از استقلال/ الحدادی راهی مراکش می‌شود
۸ تیم حاضر در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی مشخص شدند
کاظمی: اسلوونی سخت‌ترین حریف ماست
برگزاری نشست هماهنگی سرپرستان بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا
رستمی: نگاه رهبر شهید به پارالمپیک، جایگاه واقعی ما را در جامعه تثبیت کرد
چراغ سبز کریم باقری به تارتار؛ نیمکت پرسپولیس در انتظار تصمیم نهایی
صادقی: بی‌تجربگی مانع اصلی تیم ملی والیبال دختران بود
حدادی‌فر: کمبود زمان و عدم همکاری برخی باشگاه‌ها چالش تیم ملی جوانان است
ممنوعیت حضور ۳ بازیکن پرسپولیس در تمرینات
تکاپوی سرخپوشان برای جذب ۲ لژیونر جوان کشورمان
ابوالفضل جلالی یاغی جدید فوتبال می شود
پرسپولیس به شعبه دوم گل گهر تبدیل شده است
شافعی: تارتار به دلال ها باج نمی دهد/ مربی خارجی خوب در بازار موجود نیست