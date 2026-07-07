مهاجم تیم فوتبال گل گهر امروز به طور رسمی پرسپولیسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پوریا شهرآبادی بازیکن ۲۰ ساله گل گهر سیرجان امروز به طور رسمی با باشگاه پرسپولیس قرارداد امضا کرد و رسما بار دیگر این بار در پرسپولیس شاگرد مهدی تارتار شد.

در حالی که بعضی‌ها اعلام کردند که هنوز کار حضور شهرآبادی برای حضور در پرسپولیس درست نشده است، امروز باشگاه پرسپولیس پول رضایتنامه را برای گل گهر واریز کرده و قرارداد رسمی بعد از اخذ رضایتنامه امضا شد.

باشگاه پرسپولیس از خرید جدید خود فردا رونمایی می‌کند.

همان‌طور که پیش از این باشگاه پرسپولیس در سیاست‌های نقل و انتقالاتی‌اش پوست اندازی را لحاظ کرده بود با این خرید به سمت جوانگرایی قدم برداشته است.