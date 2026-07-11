سرمربی تیم ملی والیبال، بر اهمیت تقویت اعتماد‌به‌نفس تیم برای تقابل با رقبای سرسختی، چون اوکراین و اسلوونی در هفته سوم لیگ ملت‌ها تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا در آستانه آغاز هفته سوم لیگ ملت‌ها درباره تمرینات تیم ملی در کلادوو صربستان، اظهار داشت: این کمپ واقعا دلنشین است. چون به صورت واقعی بر عملکرد خودمان تمرکز داریم و شروع می‌کنیم به درک کردن که در هفته اول چطور بازی کردیم و چطور پیشرفت کردیم.

وی با بیان اینکه همچنین تمرکز کنیم که اگر نتوانیم بیش از یک بازی ببریم، چطور در هفته دوم پیشرفت کردیم، تصریح کرد: اینکه چطور در هفته دوم مقابل بعضی از تیم‌های برتر جهان مانند فرانسه، آمریکا و ژاپن و همچنین کوبا بازی کردیم. تمرکز به این مسایل واقعا برای اعتماد به نفس تیم ایران خیلی مهم است. باید باور کنیم که ممکن است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: این همان جایی است که شروع به باور کردن می‌کنیم، که واقعا آنچه قبلا از آنها پرسیده بودند؟ هم اکنون در دستان ماست؛ و این برای من مهمترین چیز است.

وی درباره دیدار‌های ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها گفت: می‌توانم بگویم نقطه‌ای حساس است مثل همیشه، نخستین بازی مقابل اوکراین خواهد بود. یقین دارم که آنها خواهان انتقام فصل گذشته هستند که در برزیل بازی کردیم. نکته دیگر اینکه بازی با اوکراین اولین بازی هفته سوم ایران است و آنها کاملا و ۱۰۰ درصد آماده خواهند بود. مثل ایران، چون ما همه مصدومیت‌ها را ریکاوری کردیم. همه چیز را ریکاوری کردیم، آنها هم مصدومیت و همه چیز را ریکاوری کردند. پس بازی سختی خواهد بود.

پیاتزا ادامه داد: شاید بازی با اسلوونی سخت‌تر باشد، چون این تیم مسابقات فوق العاده‌ای برگزار کرده است. همچنین با آلمان و ترکیه بازی داریم که واقعا تیم‌های خوبی هستند. در مجموع هفته‌ای خوب و سخت است. اما برای ما هم خوب است، چون می‌توانیم مقابل آنها ثابت کنیم، همانگونه که مقابل ژاپن و فرانسه ثابت کردیم. همچین مقابل آمریکا ثابت کردیم که در همان سطح هستیم. اما نباید فراموش کرد که فقط دو توپ تفاوت ایجاد می‌کند.

هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر‌های بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با برگزاری ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ملی ایران در بلگراد به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) می‌رود.

برچسب ها: روبرتو پیاتزا ، والیبال
خبرهای مرتبط
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
اعلام نفرات اعزامی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر به مسابقات قهرمانی آسیا
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
ملی پوش والیبال: هر بازی برای ما حکم فینال را دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم