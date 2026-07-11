تیم فوتبال پرسپولیس اردوی پیش‌ فصل خود را در ترکیه برگزار خواهد کرد.

برپایی اردوی پرسپولیس در ترکیه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  باشگاه پرسپولیس پس از انتخاب مهدی تارتار به‌عنوان سرمربی و جذب چند بازیکن در نقل‌و‌انتقالات تابستانی، قصد دارد اردوی چند روزه‌ای را در کشور ترکیه برگزار کند. 

پرسپولیس تا پایان هفته جاری و پس از بازگشت ملی‌پوشان و چند خرید جدید و تکمیل نفرات راهی ترکیه خواهد شد تا اردوی چند روزه‌ای را در این کشور برپا کند.

سرخپوشان تاکنون در پنجره نقل‌و‌انتقالات تابستانی، پوریا شهرآبادی، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی و مهدی تیکدری را جذب کرده و به دنبال عقد قرارداد با چند بازیکن دیگر هستند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی ترکیه
خبرهای مرتبط
میلاد سرلک به شکل توافقی از پرسپولیس جدا شد
پایانی بر دوران باشکوه کاپیتان؛
امید عالیشاه با توافق دوجانبه از پرسپولیس جدا شد
رضا جباری به جمع کادر فنی پرسپولیس می پیوندد
جدایی بزرگ در پرسپولیس
۲ استقلالی دیگر در راه پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم