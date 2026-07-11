تیم فوتبال پرسپولیس اردوی پیش‌ فصل خود را در ترکیه برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس پس از انتخاب مهدی تارتار به‌عنوان سرمربی و جذب چند بازیکن در نقل‌و‌انتقالات تابستانی، قصد دارد اردوی چند روزه‌ای را در کشور ترکیه برگزار کند.

پرسپولیس تا پایان هفته جاری و پس از بازگشت ملی‌پوشان و چند خرید جدید و تکمیل نفرات راهی ترکیه خواهد شد تا اردوی چند روزه‌ای را در این کشور برپا کند.

سرخپوشان تاکنون در پنجره نقل‌و‌انتقالات تابستانی، پوریا شهرآبادی، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی و مهدی تیکدری را جذب کرده و به دنبال عقد قرارداد با چند بازیکن دیگر هستند.