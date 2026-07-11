باشگاه خبرنگاران جوان - سید میلاد تقوی روز شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیات والیبال استان همدان اظهار کرد: برنامهریزی برای موفقیت در والیبال نیازمند نگاه بلندمدت، صبوری و ایجاد زیرساختهای مناسب در تمامی ردههای سنی است و فدراسیون نیز بر همین اساس مسیر توسعه این رشته را دنبال میکند.
وی با اشاره به وضعیت والیبال بانوان افزود: در این بخش همچنان با کاستیها و کمبودهایی مواجه هستیم و برای رسیدن به جایگاه مطلوب راهی طولانی در پیش داریم که یکی از مهمترین اولویتها، استعدادیابی هدفمند و اصولی در سراسر کشور است.
رییس فدراسیون والیبال ادامه داد: باید با برگزاری مستمر جشنوارهها و مسابقات ردههای پایه، شرایطی فراهم شود تا استرس و فشار روانی از دوش بازیکنان نوجوان و جوان برداشته شود و آنان بتوانند در فضایی آرام استعدادهای خود را شکوفا کنند.
تقوی خاطرنشان کرد: در والیبال بانوان، شاخص قد و ویژگیهای جسمانی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید از همان ردههای پایه برای شناسایی استعدادهای مناسب و اصلاح روند پرورش بازیکنان برنامهریزی شود.
وی تاکید کرد: مسیر رشد و توسعه والیبال بانوان نیازمند بازنگری و اصلاح است و فدراسیون با بهرهگیری از ظرفیت هیاتهای استانی، مربیان و کارشناسان تلاش میکند شرایط بهتری را برای پیشرفت این بخش فراهم کند.
رییس فدراسیون والیبال با اشاره به انتخاب سرمربی تیم ملی مردان گفت: پیاتزا یکی از بهترین گزینههایی بود که میتوانست هدایت تیم ملی ایران را برعهده بگیرد و انتخاب وی بر اساس بررسیهای کارشناسی و برنامههای بلندمدت انجام شد.
تقوی با بیان اینکه میانگین سنی تیم ملی بین ۲۱ تا ۲۳ سال است، افزود: امروز تیم ملی در مسیر جوانگرایی قرار دارد و طبیعی است که این روند به زمان نیاز داشته باشد تا نتایج مطلوب حاصل شود.
وی اظهار کرد: از افرادی که بابت برخی شکستهای تیم ملی ناراحت میشوند، درخواست میکنیم با صبوری از این نسل جوان حمایت کنند زیرا آینده والیبال ایران متعلق به همین بازیکنان است.
رییس فدراسیون والیبال در ادامه با انتقاد از برخی فضاسازیها علیه تیم ملی گفت: افرادی که با انگیزههای شخصی و مغرضانه به دنبال تخریب تیم ملی هستند باید بدانند که چنین رفتارهایی تاثیری در تصمیمات فدراسیون ندارد و قرار نیست منافع شخصی عدهای بر منافع ملی ترجیح داده شود.
وی افزود: بدون تردید هر مربی نقاط ضعف و قوت خود را دارد اما عملکرد سرمربی تیم ملی تاکنون مورد قبول فدراسیون بوده و آنچه برای ما اهمیت دارد، اعتلای پرچم جمهوری اسلامی ایران، موفقیت تیم ملی و ایجاد شادی و امید در میان مردم است.
رییس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: توجهی به انتقادهایی که با اهداف غیرورزشی و مغرضانه مطرح میشود نداریم و تیم ملی با آرامش و بر اساس برنامههای تدوین شده مسیر خود را ادامه خواهد داد.
تقوی همچنین به جایگاه والیبال همدان اشاره کرد و گفت: همدان همواره یکی از استانهای مهم و پشتوانه والیبال در منطقه غرب کشور بوده و فدراسیون همواره نگاه ویژهای به ظرفیتهای این استان داشته است.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود، هیاتهای ورزشی استانها اجازه تیمداری مستقیم در لیگهای کشوری را ندارند اما حمایت از تیمهای استانی و ایجاد بستر حضور آنان در مسابقات، موجب افزایش شور و نشاط اجتماعی و علاقهمندی جوانان به والیبال خواهد شد.
رییس فدراسیون والیبال تاکید کرد: هیاتهای استانی باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای جذب حامیان مالی، توسعه زیرساختها و گسترش فعالیتهای آموزشی استفاده کنند تا زمینه رشد هرچه بیشتر این رشته در استانها فراهم شود.
رییس هیات والیبال استان همدان نیز در این نشست گفت: از تیم حاضر در رقابتهای لیگ دسته یک کشور که نماینده استان همدان است با همکاری حامیان مالی حمایت میکنیم تا زمینه حضور قدرتمند این تیم در مسابقات فراهم شود.
حمید بادامینجات افزود: حضور یک تیم در لیگ دسته یک، انگیزه و امید را در میان نوجوانان و جوانان علاقهمند به والیبال افزایش داده و مسیر رشد استعدادهای استان را هموارتر میکند.
عضو هیات رییسه فدراسیون والیبال ادامه داد: هیات والیبال همدان تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای فدراسیون، دورههای آموزشی مربیگری و داوری را با کیفیت بیشتری برگزار کند تا سطح علمی و فنی فعالان این رشته ارتقا یابد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای فدراسیون اظهار کرد: ایجاد کمپ اختصاصی تیمهای ملی والیبال از برنامههای مهم فدراسیون است و تلاش میشود زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح در آینده نزدیک فراهم شود.
بادامینجات با اشاره به ظرفیتهای همدان برای میزبانی رویدادهای ملی افزود: موقعیت جغرافیایی مناسب همدان از مهمترین مزیتهای این استان است، به گونهای که بسیاری از استانهای کشور در فاصله زمانی حدود سه ساعت با آن قرار دارند و این ویژگی، در کنار امکانات و شرایط آبوهوایی مطلوب، میتواند همدان را به یکی از قطبهای مهم برگزاری اردوها، مسابقات و رویدادهای ملی والیبال تبدیل کند.
وی ابراز امیدواری کرد با تعامل بیشتر میان فدراسیون، هیات استان و بخش خصوصی، روند توسعه والیبال همدان با شتاب بیشتری ادامه یافته و زمینه برای شکوفایی استعدادهای این استان در ردههای مختلف سنی فراهم شود.
منبع: هیات والیبال استان همدان