فدراسیون فوتبال سنگال از اخراج پاپه تیاو سرمربی تیم ملی این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پاپه تیاو سرمربی تیم ملی فوتبال سنگال با وجود صعود از مرحله گروهی، اما فدراسیون سنگال تصمیم به اخراج او گرفت.

فدراسیون فوتبال سنگال در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پایان جلسه کمیته اجرایی که شنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار شد، تصمیم گرفته شد که روند برکناری سرمربی تیم ملی، پاپه تیاو و همچنین تمام کادر فنی آغاز شود. این تصمیم پس از حذف تیم ملی سنگال در دور دوم جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا گرفته شد. پس از ارزیابی دقیق نتایج ورزشی و چشم‌انداز‌های تیم ملی، کمیته اجرایی آغاز این روند را در راستای بهترین منافع فوتبال سنگال ضروری دانست.

 شیر‌های ترانگا که از دسامبر ۲۰۲۴ توسط تیاو هدایت می‌شدند، در دو بازی ابتدایی گروهی خود توسط فرانسه و نروژ شکست خوردند.

آنها عراق را با نتیجه ۵ - ۰ در هم کوبیدند و با کسب آخرین جایگاه در بین بهترین تیم‌های گروه خود و قرار گرفتن در جایگاه سوم، به مرحله حذفی راه یافتند.

سنگال درحالی که با ۲ گل از بلژیکی‌ها جلو بود، اما شیاطین سرخ اروپا کامبکی رویایی خلق کردند و با نتیجه ۳ - ۲ به برتری رسیدند تا سنگال وداعی تلخ با جام جهانی داشته باشد.  

برچسب ها: جام جهانی ، تیم ملی فوتبال سنگال
خبرهای مرتبط
وقتی قلعه نویی با بازی تدافعی تیم‌های بلژیک و مصر را متحول کرد
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اسپانیا - بلژیک؛ دفاع لاروخا سدی محکم در برابر شیاطین سرخ
داور مشهور اسپانیا و پرتغال را قضاوت می‌کند 
برخی آمار‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تا پایان مرحله یک‌هشتم نهایی 
کورتوا: فیفا و رسانه‌ها می‌خواستند آمریکا را بزرگ کنند، اما ما بزرگی خود را ثابت کردیم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
آمریکا- بلژیک؛ جدال سرنوشت ساز یانکی‌ها برابر شیاطین سرخ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم