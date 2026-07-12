فدراسیون فوتبال سنگال از اخراج پاپه تیاو سرمربی تیم ملی این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - پاپه تیاو سرمربی تیم ملی فوتبال سنگال با وجود صعود از مرحله گروهی، اما فدراسیون سنگال تصمیم به اخراج او گرفت.

فدراسیون فوتبال سنگال در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پایان جلسه کمیته اجرایی که شنبه ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار شد، تصمیم گرفته شد که روند برکناری سرمربی تیم ملی، پاپه تیاو و همچنین تمام کادر فنی آغاز شود. این تصمیم پس از حذف تیم ملی سنگال در دور دوم جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا گرفته شد. پس از ارزیابی دقیق نتایج ورزشی و چشم‌انداز‌های تیم ملی، کمیته اجرایی آغاز این روند را در راستای بهترین منافع فوتبال سنگال ضروری دانست.

شیر‌های ترانگا که از دسامبر ۲۰۲۴ توسط تیاو هدایت می‌شدند، در دو بازی ابتدایی گروهی خود توسط فرانسه و نروژ شکست خوردند.

آنها عراق را با نتیجه ۵ - ۰ در هم کوبیدند و با کسب آخرین جایگاه در بین بهترین تیم‌های گروه خود و قرار گرفتن در جایگاه سوم، به مرحله حذفی راه یافتند.

سنگال درحالی که با ۲ گل از بلژیکی‌ها جلو بود، اما شیاطین سرخ اروپا کامبکی رویایی خلق کردند و با نتیجه ۳ - ۲ به برتری رسیدند تا سنگال وداعی تلخ با جام جهانی داشته باشد.