کسری طاهری با وجود اینکه با پرسپولیس توافق نهایی کرده است، اما رضایتنامه اش توسط روبین کازان روسیه برای نساجی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که کسری طاهری لژیونر فوتبال کشورمان به صورت رسمی اعلام کرد ۳ هفته قبل قراردادش را با باشگاه پرسپولیس امضا کرده است و تا ۲۴ ساعت آینده این خبر اعلام خواهد شد، اما فدراسیون فوتبال روسیه آی‌تی‌سی این بازیکن را در سیستم tms برای باشگاه نساجی قائم‌شهر صادر کرده است.

گفته می شود که مدیران باشگاه نساجی طی رایزنی با روس‌ها توانستند جلوتر از پرسپولیسی‌ها با رقمی حدود ۸۰۰ هزار دلار این بازیکن را به صورت رسمی به خدمت بگیرند تا دست برنده را در این زمینه داشته باشند و بعدا بتوانند با رقمی بالاتر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری این بازیکن را به پرسپولیس بفروشند. به همین ترتیب روز گذشته این انتقال نهایی شد و‌ آی‌تی‌سی مهاجم جوان تیم ملی فوتبال هم برای نساجی تازه لیگ برتری شده، صادر شده و به فدراسیون فوتبال ایران رسیده است.

براساس قوانین فیفا (bridge transfer) کسری طاهری حداقل تا نیم‌فصل اجازه انتقال به یک تیم دیگر را ندارد و حداقل باید ۱۶ مسابقه با پیراهن نساجی به میدان برود تا بتواند مجوز انتقال به یک باشگاه دیگر را پیدا کند.