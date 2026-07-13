کسری طاهری با وجود اینکه با پرسپولیس توافق نهایی کرده است، اما رضایتنامه اش توسط روبین کازان روسیه برای نساجی صادر شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که کسری طاهری لژیونر فوتبال کشورمان به صورت رسمی اعلام کرد ۳ هفته قبل قراردادش را با باشگاه پرسپولیس امضا کرده است و تا ۲۴ ساعت آینده این خبر اعلام خواهد شد، اما فدراسیون فوتبال روسیه آی‌تی‌سی این بازیکن را در سیستم tms برای باشگاه نساجی قائم‌شهر صادر کرده است.

گفته می شود  که مدیران باشگاه  نساجی  طی رایزنی با روس‌ها  توانستند جلوتر از پرسپولیسی‌ها با رقمی حدود ۸۰۰ هزار دلار این بازیکن را به صورت رسمی به خدمت بگیرند تا دست برنده را در این زمینه داشته باشند و بعدا بتوانند با رقمی بالاتر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری این بازیکن را به پرسپولیس بفروشند. به همین ترتیب روز گذشته این انتقال نهایی شد و‌ آی‌تی‌سی مهاجم جوان تیم ملی فوتبال  هم برای نساجی تازه لیگ برتری شده، صادر شده و به فدراسیون فوتبال ایران رسیده است.

براساس قوانین فیفا (bridge transfer) کسری طاهری حداقل تا نیم‌فصل اجازه انتقال به یک تیم دیگر را ندارد و حداقل باید ۱۶ مسابقه با پیراهن نساجی به میدان برود تا بتواند مجوز انتقال به یک باشگاه دیگر را پیدا کند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
کسری طاهری بازیکن نساجی شد
تیکدری: خدا دستم را گرفت که به استقلال نرفتم
نخستین بازی سرخپوشان برای فصل جدید
فلسفه مدیریت پرسپولیس از انتخاب تارتار مهم است
آخرین اخبار
فلسفه مدیریت پرسپولیس از انتخاب تارتار مهم است
نخستین بازی سرخپوشان برای فصل جدید
تیکدری: خدا دستم را گرفت که به استقلال نرفتم
کسری طاهری بازیکن نساجی شد
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست