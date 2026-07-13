دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در برنامه ای تلویزیونی به مهدی مهدوی کیا حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد نسل ۹۸ فوتبال دوست ندارند این نسل با موفقیت رو‌به‌رو شود و این را در رفتارشان بعد از بازی با بلژیک نشان دادند.

بیرانوند در ادامه صحبت هایش در مورد تیم ملی و نتایج خوبی که گرفته است گفت: ما با بلژیک مساوی کردیم و مهدی کیا در محل برگزاری جام جهانی حضور داشت، اما زحمت نکشید و به اردوی تیم ملی نیامد و شاید اگر او می‌آمد روحیه بازیکنان بهتر می‌شد، چون به هر حال او مرد سال آسیا بوده است و از بزرگان فوتبال ایران است.

بازیکن نسل گذشته تیم ملی تا مکزیک آمد با اینفانتینو عکس گرفت ولی حاضر نشد به کمپ تیم ملی کشورش بیاید. آقای مهدوی‌کیا از چه چیز ترسیدی که به ما سر نزدی؟ بعد از بازی با بلژیک کدام اسطوره تیم ملی یک استوری دمتان گرم برای ما گذاشت؟

احتمال می‌رود این حمله بیرانوند به مهدوی کیا با واکنش بازیکنان جام جهانی ۹۸ همراه شود و باید دید در آینده این اظهارات بیرانوند چه بازتابی خواهد داشت.

برچسب ها: مهدی مهدوی کیا ، علی رضا بیرانوند
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
ترسیده تو امریکا او را مواخذه کنند.چون او با علی کریمی وطن فروش دوست صمیمی داشته است و جو امریکا بر علیه فوتبال ایران هست.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
یک کمی هم انصاف داشته باشیم تیم ایران اگر این همه برخورد نامناسب با آنها نمی شد و از لحاظ رفت و آمد از محل برگزاری بازی تا محل استراحت فاصله چندانی نبود بازیکنان بهتر ظاهر می شدند، درود به همه ایرانیان
ایران دوست.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ساداتی
۱۴:۵۸ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حمله بیرانوند به موشک ایرانی تیتر بی معنا و بی بهانه ؟ خجالت بکشید از انتخاب تیترهای خود.
۷
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
واقعا یه درد و دل ساده بود واقعا چنین تیتری درست نیست
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۸:۰۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
گمونم این ادمین جدیدشونه ،از روش های بازاریابی استفاده کرده ک مردم جذب بشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۲ تير ۱۴۰۵
حرفهای بیرانوند منطقی است ، خصوصا آنجایی که
در حمایت از قلعه نویی صحبت کرد ، آقای بیرانوند باید
بداند که حسودان همیشه برای خودنمایی ، مزاحم انسانهای
توانمند می شوند و ،،،،،،،،،،،!!!
۵
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
توقع بجایی بوده اما اگه در بازی نیوزیلند بیشتر تلاش میکردید نیازی با روحیه دادن امثال اون بابا نبود...
۴
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۲:۴۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مگه بلژیک رو بردین که بگیم دمتون گرم؟ شما در اصل به جام جهانی صعود نکردید. چون توانایی صعود به جمع 32 تیم رو نداشتین. در واقع یعنی اصلا به جام جهانی نرفتین
۱۳
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بسیار خوب بازی کردن درست نبردیم ولی این بچه ها همت کردند
Iran (Islamic Republic of)
draivr
۱۸:۱۶ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بلژیک و مصر رقبای جدید آسیایی تیم ایران!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مهدوی کیا خودش یک بازیکن خوب بود یادش بخیر اون موقع
۷
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
بیرانوند حرف درستی زد. امثال مهدوی کیا دنبال منافع شخصی خود هستند
۱۴
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
اسماعیل
۱۲:۰۲ ۲۲ تير ۱۴۰۵
چقد وقیح باید باشی که عملکرد افتضاح خودتو با حمله به یک اسطوره توجیح کنی
۲۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
اشتباه منفی دادم
نظری ندارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خوب بود والا در سری ها قبل جام جهانی مثل امسال بااین همه فشار میزبان بد نیود
United States of America
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
چه قدر پرو هستید به رفتن یا نرفتن مردم کار دارید ، از شما باید اجازه میگرفت ، دیروز میگفت تیم ۹۸ به ما حسودی میکنند ،اخه مرد حسابی اون دوره همه استوره بودن الان کی به شما نگاه استوره ای داره مثلا جهان بخش ، یا عزت اللهی یا کنعاتی و غیره استوره هستید
۱۴
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۲ تير ۱۴۰۵
نسل ۹۸ با تیم هایی مثل مالدیو، اسطوره شدند.
France
ناشناس
۱۱:۳۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
همین‌مونده بود
۱۲
۸
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