دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در برنامه ای تلویزیونی به مهدی مهدوی کیا حمله کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد نسل ۹۸ فوتبال دوست ندارند این نسل با موفقیت رو‌به‌رو شود و این را در رفتارشان بعد از بازی با بلژیک نشان دادند.

بیرانوند در ادامه صحبت هایش در مورد تیم ملی و نتایج خوبی که گرفته است گفت: ما با بلژیک مساوی کردیم و مهدی کیا در محل برگزاری جام جهانی حضور داشت، اما زحمت نکشید و به اردوی تیم ملی نیامد و شاید اگر او می‌آمد روحیه بازیکنان بهتر می‌شد، چون به هر حال او مرد سال آسیا بوده است و از بزرگان فوتبال ایران است.

بازیکن نسل گذشته تیم ملی تا مکزیک آمد با اینفانتینو عکس گرفت ولی حاضر نشد به کمپ تیم ملی کشورش بیاید. آقای مهدوی‌کیا از چه چیز ترسیدی که به ما سر نزدی؟ بعد از بازی با بلژیک کدام اسطوره تیم ملی یک استوری دمتان گرم برای ما گذاشت؟

احتمال می‌رود این حمله بیرانوند به مهدوی کیا با واکنش بازیکنان جام جهانی ۹۸ همراه شود و باید دید در آینده این اظهارات بیرانوند چه بازتابی خواهد داشت.